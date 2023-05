Esp : Koundé est furieux, le Barça et la France tremblent

Dans : Liga.

Par Corentin Facy

Transféré à Barcelone pour 50 millions d’euros en provenance de Séville l’été dernier, Jules Koundé s’est solidement installé dans le onze de départ de Xavi et s’apprête à soulever son premier titre de champion d’Espagne.

On pourrait croire que tout roule pour le défenseur formé aux Girondins de Bordeaux, mais ce n’est pas vraiment le cas selon le journal Sport. Dans son édition du jour, le journal espagnol dévoile que Jules Koundé l’a mauvaise auprès de ses dirigeants et de son entraîneur. Titulaire au poste de défenseur central à Séville, l’international tricolore s’était imposé comme l’un des meilleurs joueurs à ce poste en Liga, raison pour laquelle le FC Barcelone avait cassé sa tirelire en le recrutant pour 50 millions d’euros.

Il s’avère finalement que Jules Koundé n’a pratiquement pas joué de la saison à son poste de formation car à l’instar de Didier Deschamps en Equipe de France, son entraîneur Xavi l’utilise au poste de latéral droit. Et visiblement, cela n'a pas comme conséquence d’enchanter le défenseur barcelonais. Sport dévoile que Jules Koundé s’est directement plaint à son entraîneur de cette situation qui ne lui convient pas. Mais à priori, le défenseur tricolore de 24 ans va devoir prendre son mal en patience car Xavi lui aurait répondu que sa charnière composée de l’excellent Ronald Araujo et du surprenant Andreas Christensen tenait la route et n’était pas prête de bouger pour l’instant.

Jules Koundé mécontent de jouer latéral droit

Une réponse qui n’a pas vraiment convaincu Jules Koundé, lequel ne décolère pas et aspire toujours à jouer en défense centrale à court terme. De là à envisager un départ dès le prochain mercato ? Pour l’heure, ce scénario n’est pas envisagé, d’autant que l’ancien Sévillan est sous contrat avec le Barça jusqu’en 2027. Mais il est peu probable que cette situation s’éternise trop longtemps, sous peine que le natif de Paris s’impatiente et finisse par créer des problèmes dans le vestiaire catalan. Une situation qui sera également surveillée de près par Didier Deschamps puisque le sélectionneur des Bleus utilise lui aussi Jules Koundé au poste de latéral droit depuis plus de deux ans.