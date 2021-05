Esp : Koeman refuse d’entraîner un Barça Messi-dépendant

Dans : Liga.

Distancé dans la course au titre, le FC Barcelone se projette déjà sur la saison prochaine. L’entraîneur Ronald Koeman se verrait bien rester, si possible avec un effectif mieux armé offensivement.

Avec quatre points de retard sur l’Atlético Madrid à deux journées de la fin, le FC Barcelone ne se fait pas d’illusions. Les Blaugrana ne seront sans doute pas champions d’Espagne cette saison. D’où la conférence de presse de Ronald Koeman qui ressemblait déjà à un bilan de l’exercice. Le coach du Barça en a notamment profité pour répéter sa volonté de rester. Et si possible avec un effectif de meilleure qualité dans le secteur offensif afin de ne plus dépendre du talent de Lionel Messi, dont l'avenir reste incertain.

Le diagnostic de Koeman

« Les besoins pour la saison prochaine ? Ce n'est pas le moment d'en parler, a d’abord esquivé Ronald Koeman. Il reste deux matchs et c'est ce dont j'aimerais parler. Il faut respecter les joueurs que nous avons et qui doivent remporter ces deux matchs. Si l'on peut recruter les joueurs qu'il nous manque selon nous, on peut être confiant pour la saison prochaine. J'aimerais que l'on marque plus, oui. On ne peut pas seulement dépendre de Messi. On a besoin de plus de joueurs qui marquent. »

« On est la deuxième équipe d'Europe qui marque le plus sur une saison, derrière le Bayern. Et avec Manchester City, on est l'équipe qui crée le plus d'occasions, a souligné le Néerlandais. Notre philosophie, c'est de toujours attaquer et d'avoir le ballon, c'est ça le Barça. Mais il faut seulement améliorer le pourcentage d'efficacité, tant pour les milieux que pour les attaquants. On a eu peu de joueurs disponibles devant, avec Ansu (Fati) qui a presque manqué toute la saison, pour avoir plus d'efficacité. » C’est pourquoi le Barça tente de recruter les attaquants libres Sergio Agüero et Memphis Depay.