Esp : Karim Benzema se sent proche de Mike Tyson

Dans : Liga.

Dans une interview pour El Pais, Karim Benzema a révélé s'être inspiré du Brésilien Ronaldo et de Mike Tyson.

À 33 ans, Karim Benzema réalise probablement la meilleure saison de sa carrière. Leader incontestable du Real Madrid depuis le départ de Cristiano Ronaldo, le Français est à la fois le dépositaire du jeu et le meilleur buteur de son équipe. Cette saison, le numéro 9 madrilène a inscrit 17 buts en 27 matchs toutes compétitions confondues. Absent du match face à l'Atalanta en Ligue des Champions, KB9 est toujours incertain pour le rendez-vous capital contre l'Atletico en Liga dimanche après-midi, la faute à une blessure. Relativement discret dans les médias, Benzema est sorti du silence ce jeudi.

Au cours d'un long entretien accordé à El Pais, le joueur de 33 ans est revenu sur de nombreux sujets. S'il a réitéré son affection envers Zidane et Cristiano Ronaldo, l'attaquant en a également profité pour citer deux grands sportifs qui l'ont inspiré. « Je n'ai jamais eu d'idoles. Mais des gens qui m'ont inspiré. Dans le football, c'est Ronaldo, le Brésilien. J'admire aussi Mike Tyson parce que nous sommes tous les deux venus du bas et que nous sommes remontés petit à petit. Nous n'avons jamais eu la tâche facile et ils ne nous ont rien donné » a déclaré l'ancien joueur de l'OL. Une chose est sûre, l'attaquant devra s'inspirer de l'esprit de guerrier de Mike Tyson pour surmonter la douleur et être disponible face à l'Atletico, alors que la presse espagnole l'attend au tournant pour ce choc.