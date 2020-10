Esp : Karim Benzema plutôt que Griezmann, Barcelone pleure

Dans : Liga.

Le Real Marid a battu le Barça (3-1) avec un grand Karim Benzema sur la pelouse. Il a été le meilleur joueur de son équipe, bien qu’il n’ait pas marqué.

Karim Benzema a été l'un des grands hommes de la victoire du Real Madrid (3-1) sur le terrain du Barça samedi. S’il n’a pas inscrit son nom sur la liste des buteurs, le Français a été le fer de lance des offensives de son équipe. Cela s’est vérifié dès la 5e minute quand l’attaquant madrilène lançait dans la profondeur Federico Valverde, buteur sur l’action. Durant toute la rencontre, Benzema s’est baladé dans la défense du Barça pour organiser les phases offensives. Il n’hésitait pas non plus à décrocher pour aller aider ses coéquipiers dans l’entrejeu. L’ancien joueur de l’OL a pesé sur la défense des Blaugranas.

Pour toutes ces raisons, Mundo Deportivo a appelé au génie après la prestation XXL du joueur de 32 ans. Le quotidien espagnol est même allé jusqu’à comparer le style de jeu du numéro 9 du Real à celui du Barça. « Benzema a donné vie à Madrid, d'autant plus que Vinicius et Marcos Asensio ont eu une rencontre totalement grise. Soutenu par Valverde et Kroos, il tempère le jeu, cherche les espaces et s'habille davantage dans sa version d'assistant. Une façon de jouer, de regarder le football, qui fait penser à ce que le Français aurait été en jouant dans un style comme celui du Barça, en tressant des mouvements. Un artiste qui joue en smoking et qui a rendu fous les Azulgranas, en exploitant la faiblesse de Busquets en pivot », a écrit MD, bluffé par la copie de Benzema. Le buteur fait jouer ses coéquipiers, avant peut-être de lancer enfin sa saison à la finition.