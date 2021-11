Esp : Karim Benzema met à genoux le Real Madrid

Dans : Liga.

Par Corentin Facy

Stratosphérique depuis le début de la saison, Karim Benzema a inscrit 11 buts et délivré 8 passes décisives avec le Real Madrid en 2021-2022.

Candidat au Ballon d’Or cette année, Karim Benzema ne cesse d’affoler les compteurs. Mais au-delà de ses buts et de ses passes décisives, l’avant-centre tricolore du Real Madrid a une influence énorme sur le jeu de son équipe, que ce soit en club ou en sélection avec l’Equipe de France. De toute évidence, Karim Benzema s’est imposé au fil des années comme l’un des attaquants les plus complets du monde. Et les derniers arrivants au Real Madrid le découvrent de l’intérieur avec stupéfaction. C’est par exemple le cas de David Alaba, lequel a couvert Karim Benzema de louanges dans les colonnes de Kicker avant la réception du Shakhtar Donetsk ce mercredi lors de la quatrième journée de la Ligue des Champions.

« C'est un leader sur et en dehors du terrain. Je le vois tous les jours dans la salle de gym, sa régénération, prendre soin de son corps. C'est une source d'inspiration car il est l'un des premiers à arriver tous les jours et il se donne à 100 % sur le terrain à chaque séance d'entraînement. Puis, lors des matchs, on voit à quel point il est important pour nous. Tout ce que je dis sur Karim, je peux le dire aussi sur Lewandowski. Ils ne cessent jamais d'avoir faim de buts, d'être ambitieux et de travailler dur. Ils le montrent sur le terrain. Ils vivent pour cela et font tout ce qu'ils peuvent pour réussir. Ils sont tous les deux incroyablement importants pour leurs équipes » a soufflé David Alaba, véritablement sous le charme de Karim Benzema, qu’il n’hésite pas à comparer à son ancien coéquipier du Bayern Munich, Robert Lewandowski. Le principal concurrent de Karim Benzema, sans doute, dans la quête du Ballon d’Or 2021.