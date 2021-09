Esp : Karim Benzema, le digne successeur de Lionel Messi

Dans : Liga.

Par Eric Bethsy

Toujours aussi décisif avec le Real Madrid, Karim Benzema réussit un excellent début de saison. A ce rythme, l’attaquant français deviendra le nouveau patron de la Liga après le départ de l’ancien Barcelonais Lionel Messi.

Auteur d’un doublé sur le terrain de Getafe (2-1) mardi soir, le buteur de l’Atlético Madrid Luis Suarez a relancé le débat. « Qui est le meilleur attaquant de Liga ? », s’interroge Radio Marca. Aucun doute possible pour le présentateur Raul Varela, persuadé que ce statut revient inévitablement à Karim Benzema. « Je suis à la fois surpris et content du débat lancé de manière spontanée mardi soir, a commenté l’animateur. Qui est le meilleur attaquant de la Liga ? Selon moi, il n'y a pas de doute, c'est Karim Benzema. »

Benzema buteur et passeur

« (...) Il n'est pas seulement le meilleur attaquant, il est également très proche de devenir le candidat le plus qualifié pour occuper le trône laissé par Leo Messi », a ajouté le journaliste espagnol. Et pour cause, après cinq journées de Liga, l’avant-centre du Real Madrid domine les classements des buteurs (6 buts) et des passeurs (3 passes décisives). Deux fauteuils longtemps réservés à Lionel Messi, laissé libre par le Barça et désormais au Paris Saint-Germain. Pour Raul Varela, c’est donc le début d’une nouvelle ère favorable à l’international tricolore.

« (…) Benzema représente l'excellence, le football global et panoramique, avec la capacité de commencer et de terminer les actions. Il est capitaine, leader et le prolongement de l'entraîneur sur le terrain. Un joueur réinventé pour occuper le rôle principal après avoir vécu dans l'ombre de Cristiano Ronaldo pendant presque une décennie, a-t-il argumenté. Dire que Benzema est le meilleur attaquant, ce n'est pas sous-estimer qui que ce soit. C'est tout simplement dire le nom du meilleur attaquant du championnat. » Pour le moment, les statistiques lui donnent raison.