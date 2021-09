Esp : Karim Benzema, le Benjamin Button du foot marche sur l’eau !

Dans : Liga.

Par Corentin Facy

Plus il il vieillit, plus Karim Benzema est performant avec le Real Madrid, qu’il a encore sorti d’un mauvais pas dimanche soir contre le FC Valence.

Tandis que le Real Madrid était mené 1-0, Karim Benzema a pris les choses en main avec un but décisif en toute fin de match contre Valence. Plus que jamais, l’international tricolore est l’atout offensif n°1 du Real Madrid depuis le départ de Cristiano Ronaldo, et sa prestation XXL face à Valence dimanche soir le prouve. Sur son compte Twitter, le journaliste Bertrand Latour a d’ailleurs rendu un vibrant hommage au buteur formé à l’Olympique Lyonnais. « Pendant ce temps, Karim #Benzema délivre le Real. Ça ne fait jamais que 6 réalisations et 5 assists en 5 rencontres. A 34 ans, ne ne nous enflammons pas, il sera encore meilleur l’an prochain » a publié le journaliste de La Chaîne L’Equipe.

Meilleur buteur de la Liga en ce début de saison avec 6 buts marqués, Karim Benzema a également reçu les louanges de Nabil Djellit. Et le moins que l’on puisse dire, c’est que le journaliste de France Football est définitivement conquis par celui qu’il considère comme le meilleur avant-centre du monde actuellement. « Benzema ma chère @CarineGalli !!! Le meilleur numéro 9 au monde ! » s’est enthousiasmé Nabil Djellit. De son côté, le compte @RMadridTroll s’est permis un petit pic à l’égard du Paris Saint-Germain et de son trio composé de Kylian Mbappé, Neymar et Lionel Messi. Un tweet qui ne manquera pas de faire réagir mais qui prouve aussi à quel point la cohabitation entre Vinicius Junior et Karim Benzema est parfaite au Real Madrid en ce début de saison. « Depuis le début de la saison en championnat : Vinicius + Benzema : 9 buts - Messi + Neymar + Mbappé : 5 buts » a publié le compte madrilène, chambreur en ce début de semaine. Et élogieux comme jamais envers Karim Benzema…