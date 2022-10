Esp : Hazard bradé, le Real fixe un prix délirant

Dans : Liga.

Par Corentin Facy

Enfin épargné par les blessures, Eden Hazard n’est pas pour autant un joueur sur lequel Carlo Ancelotti s’appuie au Real Madrid.

Perçu à Madrid comme une solution en faux numéro neuf lors de l’absence de Karim Benzema sur blessure, Eden Hazard n’a finalement pas eu les faveurs de Carlo Ancelotti. En effet, afin de compenser l’absence de l’international tricolore, l’entraîneur du Real Madrid a privilégié la solution Rodrygo, très efficace en tant qu’avant-centre tandis que Federico Valverde a crevé l’écran à droite de l’attaque. Barré par la concurrence de Vinicius à son poste préférentiel d’ailier gauche, Eden Hazard ronge son frein au Real Madrid avec seulement 158 minutes disputées depuis le début de la saison (4 matchs toutes compétitions confondues, 1 but et 1 passe décisive). A en croire les informations de Diario GOL, le Real Madrid ne s’opposera pas au départ de l’international belge lors des prochaines périodes de mercato, alors que le contrat du Diable Rouge avec le Real court jusqu’en juin 2024.

Eden Hazard vendu pour 10 millions par le Real ?

Florentino Pérez est prêt à tout pour se débarrasser d’Eden Hazard et de son salaire colossal puisque le média espagnol indique que le Real Madrid ne réclamera pas plus de 12 millions d’euros pour se séparer du natif de La Louvière. Un prix délirant quand on sait que le Real a tout de même payé la coquette somme de 115 millions d’euros à Chelsea en juillet 2019 pour racheter l’ultime année de contrat d’Eden Hazard chez les Blues. Mais depuis son arrivée au Real Madrid il y a trois ans, l’ex-phénomène de Lille n’a fait que décevoir. Avec seulement 70 matchs disputés (7 buts), Eden Hazard est très loin des standards qui étaient les siens en Ligue 1 et en Premier League. Raison pour laquelle le Real Madrid, qui paie un salaire colossal au Belge sans rendement en contrepartie, veut impérativement se débarrasser d’Eden Hazard au plus vite.