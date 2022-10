EdF : Benzema blessé, très bonne nouvelle pour les Bleus

Dans : Equipe de France.

Par Hadrien Rivayrand

De retour de blessure à la cuisse droite, Karim Benzema sera titulaire ce dimanche soir lors de Real Madrid - Osasuna. Le Français a profité de la trêve internationale pour se remettre en forme au plus vite.

Karim Benzema va faire son grand retour aux affaires ce dimanche soir en Liga avec le Real Madrid. Le Français, absent depuis quelques semaines après une blessure contractée à la cuisse droite, est rétabli. Karim Benzema a vu ses coéquipiers très bien s'en sortir pendant son absence, alors que certains observateurs étaient très inquiets. De quoi donner encore plus de certitudes à Carlo Ancelotti, qui sait qu'il peut faire confiance à l'ensemble de son groupe, même sans le Français. Ce dernier, conscient des échéances importantes qui vont arriver, a profité de la récente trêve internationale pour parfaire sa condition physique. Selon L'Equipe, le staff du Real Madrid n'a pas lésiné sur les moyens pour remettre sur pied son très probable futur Ballon d'Or.

Benzema, quel travail abattu !

🗨️ Ancelotti : "Benzema va très bien, il va jouer"



🇪🇸📺 Real Madrid - Osasuna en direct à 21H00 sur beIN SPORTS 1 pic.twitter.com/2P05HGDaii — beIN SPORTS (@beinsports_FR) October 2, 2022

Le média français indique que les champions d'Europe ont préparé un programme style pré-saison pour KB9. Car le mois d'octobre, qui verra le Real Madrid disputer 9 matchs, sera rude. Antonio Pintus, préparateur physique des Merengue, a tout fait pour renforcer le travail spécifique de Benzema. Durant les 10 jours de la dernière trêve internationale, Benzema était convié à 10 heures à Valdebebas. Au programme, des courses sans toucher le ballon. Le but était avant tout de travailler le foncier et de peu à peu monter en intensité. Par la suite, Benzema travaillait en salle pour des exercices de renforcement musculaire jusqu'à 12h30. Mais le travail s'est pas arrêté là puisque le Français s'adonnait chez lui à des autres exercices physiques, sans oublier des séances de thérapie avec ventouses, dans le but de favoriser la circulation du sang. Tout est donc réuni pour que Benzema apparaisse de nouveau très vite en forme avec le Real Madrid. Osasuna est donc prévenu. C'est aussi une bonne nouvelle pour l'équipe de France, qui doit faire face à de nombreuses blessures ou baisse de forme avant le Mondial au Qatar.