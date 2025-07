Esp ‍: Griezmann vers Bilbao, stupéfaction à Madrid

Dans : Liga.

Par Corentin Facy

Malgré une récente prolongation de son contrat jusqu’en juin 2027, Antoine Griezmann n’est pas certain de rester à l’Atlético de Madrid. En Espagne, un transfert surprise à l’Athletic Bilbao est évoqué.

Toujours titulaire dans l’esprit de Diego Simeone à l’Atlético de Madrid, Antoine Griezmann a toutefois vécu une fin de saison difficile chez les Colchoneros. Son bilan statistique reste bon avec 17 buts et 9 passes décisives sur l’ensemble de la saison 2024-2025, mais l’impression laissée lors de la seconde partie de saison n’est pas bonne. L’ancien international français semble fatigué, et malgré une prolongation jusqu’en juin 2027, un départ ne semble plus si impossible. Les Etats-Unis ont longtemps été une destination envisagée par l’homme aux 137 sélections avec l’équipe de France.

INFO L'ÉQUIPE. Antoine Griezmann va prolonger ce lundi son contrat avec l'Atlético de Madrid jusqu'en juin 2027.https://t.co/u1Ahgz5Xd2 pic.twitter.com/VulWMr5OqZ — L'Équipe (@lequipe) June 2, 2025

Mais selon les informations du site El Gol Digital, une énorme surprise n’est pas à exclure pour l’avenir d’Antoine Griezmann. Un potentiel transfert à l’Athletic Bilbao est notamment évoqué, le média rappelant que « Grizou », formé au Pays-Basque à la Real Sociedad, entre parfaitement dans la politique de recrutement des dirigeants de Bilbao, qui cherchent un joueur offensif majeur pour compenser le départ à venir de Nico Williams. L’affaire est cependant loin d’être réglée, et un transfert n’est pas encore imminent.

Un départ surprise à Bilbao pour Griezmann ?

Car pour l’heure, l’Athletic n’envisage pas de poser une grosse somme d’argent sur la table pour faire venir Antoine Griezmann. Pas question pour Bilbao d’investir lourdement sur un joueur de 34 ans, alors que le club basque souhaite avant tout miser sur son centre de formation pour compenser la perte de sa star Nico Williams. En revanche, si l’Atlético de Madrid venait à libérer Antoine Griezmann ou s’il y avait la possibilité de recruter l’ex-meneur de jeu des Bleus pour une somme dérisoire, alors l’Athletic pourrait se montrer d’avantage intéressé. Un transfert, s’il venait à se concrétiser, que personne n’aurait vu venir, ni en Espagne ni ailleurs. Et qui pourrait permettre à Antoine Griezmann de conclure sa carrière en beauté en Liga.