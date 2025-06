Griezmann n'est plus au niveau, l'Atlético déraille

Dans : Liga.

Par Eric Bethsy

A l’image de ses coéquipiers, Antoine Griezmann est passé à côté de son match face au Paris Saint-Germain (défaite 4-0) dimanche. L’attaquant de l’Atlético Madrid évolue loin de son meilleur niveau depuis plusieurs mois. Ses difficultés n’ont pas échappé à la presse espagnole qui s’interroge sur le choix de ses dirigeants.

La performance du Paris Saint-Germain n’est pas à négliger. Sous une forte chaleur et après une longue saison, les Parisiens ont trouvé les ressources pour offrir une nouvelle démonstration à l’entame de ce Mondial des clubs. Mais d’un autre côté, il est difficile de ne pas souligner la faiblesse de l’Atlético Madrid. Diego Simeone s’attendait évidemment à subir la domination du champion d’Europe. Mais l’entraîneur des Rojiblancos pensait voir son équipe plus solide et capable d’amener le danger par séquences.

Griezmann n'y arrive plus

C’est sans doute la raison pour laquelle l’Argentin a titularisé Antoine Griezmann aux côtés de Julian Alvarez devant. Connu pour sa technique et sa lecture du jeu, l’attaquant français devait permettre à l’Atlético Madrid de sortir du pressing et de lancer des contre-attaques. Mais l’ancien joueur de la Real Sociedad, quasi invisible, n’a absolument pas pesé dans les débats.

Le Mâconnais de 34 ans a même raté la première occasion des siens avec une frappe cadrée mais sans danger pour le gardien Gianluigi Donnarumma. C’est à croire qu’Antoine Griezmann ne sait plus marquer. La statistique est accablante : son dernier but remonte au 25 février, c’était en Coupe du Roi contre le FC Barcelone (4-4). A l’inverse, son coéquipier Alexander Sorloth s’est montré beaucoup plus efficace sur la fin de saison. D’où l’incompréhension du journaliste Gonzalo Miro en voyant le Norvégien sur le banc au coup d’envoi.

😬🇫🇷 Antoine Griezmann n’a plus marqué avec l’Atlético Madrid depuis le 25 février…



Comment expliquez-vous la disette de l’attaquant français ? 🤔 pic.twitter.com/D4oTOfOzGh — Prime Video Sport France (@PVSportFR) June 16, 2025

« A la place de Sorloth, je m'interrogerais, a réagi le spécialiste sur la Cadena COPE. Si j'étais lui ou son agent, avec ce qui s'est passé aujourd'hui (dimanche), je me mettrais sur le marché. Avec la fin de saison que Sorloth a réalisée, par rapport à ce qu'a fait Griezmann… » Encore plus sévère, son confrère Julio Maldonado se demande même pourquoi le club madrilène continue avec l’ex-international tricolore. « Je ne comprends pas pourquoi Griezmann reste à l'Atlético Madrid », s’est-il étonné alors que « Grizou » a récemment prolongé jusqu’en 2027.