Esp : Griezmann provoque un clash à l'Atlético

Dans : Liga.

Par Corentin Facy

Remplaçant face au FC Porto mercredi soir (0-0), Antoine Griezmann n’a pas permis à l’Atlético de Madrid de s’imposer malgré son entrée en jeu.

L’international français aurait aimé être le sauveur de l’Atlético de Madrid dans cette première journée de Ligue des Champions, cela n’a finalement pas été le cas. Remplaçant au coup d’envoi, Antoine Griezmann a remplacé Joao Felix à l’heure de jeu, mais n’a pas réussi à forcer le verrou du FC Porto. Au moment de son entrée, le Français a même essuyé de nombreux sifflets de la part de ses propres supporters de l’Atlético de Madrid au Wanda Metropolitano. Une petite bronca qui n’a pas vraiment été appréciée par Diego Simeone, lequel a haussé le ton auprès de ses supporters pour que cette situation « malsaine » prenne fin. Selon l’entraîneur argentin de l’Atlético, il est urgent que les supporters des Colchoneros soient derrière Antoine Griezmann.

Simeone tacle les supporters de l'Atlético

« Ils font tout un film de cette situation et la rendent malsaine, alors que pour nous il est important d'avoir récupéré un footballeur extraordinaire comme lui, dont nous allons pouvoir profiter » a lancé Diego Simeone, passablement agacé au micro de Movistar + après le match nul de l’Atlético de Madrid face aux Portugais du FC Porto, avant de poursuivre. « J'espère qu'il pourra répondre sur le terrain aux personnes qui le critiquent. Il a un défi, il doit reconquérir les supporters après ce qu'il s'est passé ». Reste que les supporters de l’Atlético de Madrid n’ont visiblement pas digéré le départ de Griezmann au FC Barcelone il y a deux ans, et encore moins toute la mise en scène élaborée par le champion du monde pour faire le buzz à ce moment de sa carrière. Reste maintenant à voir si Griezmann et les fans de l’Atlético, qui avaient une relation très forte avant le départ du Mâconais, reprendront le fil de leur histoire d’amour…