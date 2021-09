Antoine Griezmann humilié, les supporters choqués à vie

Dans : Liga.

Par Guillaume Conte

C'est le jour du grand retour d'Antoine Griezmann dans le stade de l'Atlético Madrid. L'accueil sera à la hauteur du ressentiment des supports, qui estiment avoir été trahis.

La trêve internationale et un match à l’extérieur à Barcelone, pour y jouer l’Espanyol, en Liga ont pour le moment empêché les retrouvailles entre Antoine Griezmann et son ancien public. Joueur phare de l’Atlético de Madrid, le Français a beaucoup déçu il y a deux ans en quittant le club populaire de la capitale pour rejoindre l’armada du FC Barcelone. Son intégration en Catalogne a été catastrophique, au point qu’il a finalement été cédé lors du dernier jour du marché des transferts cet été. Le moins que l’on puisse dire, c’est que Griezmann n’est pas accueilli très chaleureusement chez les Matelassiers, alors que l’Atlético va jouer son premier match à domicile depuis sa signature, ce mercredi soir face à Porto en Ligue des Champions. A 30 ans, Griezmann est tout simplement un traitre pour de nombreux supporters, qui ne sont pas habitués à siffler leur propre joueur, et vont donc alterner ce mercredi soir entre mécontentement et indifférence. Ses coéquipiers, son président, et Diego Simeone ont beau être montés au créneau dans la presse pour expliquer à quel point ce retour était une bonne chose, le scepticisme demeure, comme l’explique Eduardo Fernandez, président des supporters de l’Atlético de Madrid, dans les colonnes de L’Equipe.

Griezmann ne vaut plus rien

« Une partie du public va le siffler et l'insulter, c'est certain. À l'annonce de son nom et dès qu'il va toucher le ballon. Une minorité va quand même l'applaudir. Même si je n'ai pas aimé ce qu'il a fait, que je ne l'oublie pas et que je ne lui pardonne pas, je ne vais faire ni l'un ni l'autre. Comme la majorité des supporters. Parce que siffler un de nos joueurs, c'est se tirer une balle dans le pied. On a été blessés par son départ et surtout la manière dont il l'a fait. C'est unanime chez les supporters. On a le sentiment d'avoir été menés en bateau et trompés. Comme lors d'une infidélité. On était encore ensemble et il est allé voir ailleurs dans notre dos. On l'a vécu comme une trahison. Ce qu'on lui reproche, c'est d'avoir joué avec nos sentiments. Malgré tout ce qu'il pouvait dire, il n'était pas si fidèle à nos couleurs. Il y a un désamour. Avant, c'était notre idole. Maintenant, c'est juste un joueur comme un autre. Il ne représente plus grand-chose », a ainsi fait savoir l’un des leaders des supporters de l’Atlético de Madrid, persuadé qu’il faudra certainement beaucoup de temps avant de panser la plaie. Même s’il venait à se montrer efficace, combatif et précieux pour l’équipe, Antoine Griezmann ne pourra jamais retrouver la cote d’amour qui était la sienne avant qu’il ne joue avec les sentiments des fans du club madrilène.