Esp : Griezmann moins bon que Braithwaite, c'est dur

A peine le championnat recommencé, Antoine Griezmann est dans la tourmente à Barcelone, son match de reprise face à Majorque n’ayant pas vraiment été concluant.

Preuve que son entraîneur n’était pas satisfait de lui, l’attaquant des Bleus a été remplacé dès la 56e minute de jeu. Depuis son transfert en provenance de l’Atlético de Madrid, Antoine Griezmann ne parvient pas à s’imposer, malgré les blessures d’Ousmane Dembélé et de Luis Suarez qui lui ont laissé le champ libre afin de tisser une relation technique avec Lionel Messi. Et en Espagne, on commence sérieusement à s’impatienter. Dans l’émission El Chiringuito, Javier Balboa, ancien joueur du Real Madrid et du Benfica, s’est ainsi montré très critique envers « Grizou ». Avec une comparaison gênante…

« C'est l'un des meilleurs joueurs d'Europe et il va au Barça, où se trouvent Messi et Suárez, mais on ne le voit pas sur le terrain. S'ils ne t'ouvrent pas d'espaces, alors tu dois y faire face. J'ai traversé de nombreux pays et je l'ai fait… J'ai l'impression que nous parlons d'enfants, d'un garçon de 14 ans. C'est un champion du monde. Ne peut-il pas s'adapter au jeu de Messi, Suárez et Barça ? C'est une question d'attitude, de vouloir. Braithwaite fait ça et est venu de Leganés. Il fait les choses calmement et se montre sur le terrain » a indiqué l’ancien joueur du Real Madrid, allant jusqu’à dire que Braithwaite s’est mieux adapté au FC Barcelone qu’Antoine Griezmann. Une critique salée pour le champion du monde français, qui aura à cœur de réagir dans les matchs à venir afin de prouver qu’il n’est pas un flop et qu’il peut pleinement s’imposer en Catalogne.