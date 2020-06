Esp : Griezmann au Barça, la sentence d'Hermel est terrible

Dans : Liga.

Titulaire samedi contre Majorque, Antoine Griezmann a été remplacé juste avant l'heure de jeu. De quoi fait un bilan angoissant selon Frédéric Hermel.

Le FC Barcelone s’est promené samedi soir à Majorque (0-4) pour le match de reprise en Liga pour Lionel Messi et ses coéquipiers. Une victoire qui permet au Barça de compter 5 points d’avance sur le Real Madrid, alors que les Merengue joueront ce dimanche soir contre Eibar. Malgré ce succès probant, un joueur barcelonais a probablement eu du mal à digérer le scénario de cette rencontre, et c’est Antoine Griezmann. Car le champion du monde français a cédé sa place à Luis Suarez après 57minutes de jeu, son entraîneur préférant laisser Martin Braithwaite sur la pelouse. Pour Frédéric Hermel, ce choix confirme qu’Antoine Griezmann n’est pas réellement à sa place dans ce FC Barcelone.

Et sur RMC, le spécialiste du football espagnol de se lâcher. « La nouvelle normalité, c’est comme l’ancienne. Griezmann continue d’être borduré au Barça. Il faut dire les choses comme elles sont (..) En titularisant Antoine Griezmann, Quique Setien préparait l’arrivée de Suarez à la 56e minute. C’est ça qui est terrible. On pouvait penser que… mais non. Il a organisé le retour de Suarez. Je trouve ça hallucinant qu’un joueur comme Griezmann, qui n’a aucun problème physique, et même s’il n’est pas extraordinaire contre Majorque, on ne lui passe pas le ballon (...) Vous vous rendez compte de ce que cela représente pour un joueur comme Griezmann de sortir à la 56e minute, alors que ses concurrents sont Braithwaite et Suarez qui revient de blessure, pour le grand match de reprise? J'adore Antoine, mais c’est une erreur de casting », s’agace Fred Hermel, qui se demande clairement comment les choses vont se terminer entre l’attaquant tricolore du Barça et le club catalan.