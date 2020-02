Esp : Griezmann et Messi, pas de jalousie, que de l'amour

Dans : Liga.

Depuis des mois, la mauvaise relation entre Lionel Messi et Antoine Griezmann est mise en avant par les médias espagnols. Il faut dire sur le terrain, le capitaine barcelonais et l’international tricolore ne parvenaient pas à se trouver…

Face à Getafe samedi (2-1), Antoine Griezmann et Lionel Messi ont enfin réussi à se trouver et forcément, Barcelone en a profité. Sur le but inscrit par l’ancien attaquant de l’Atlético de Madrid, c’est Lionel Messi qui a été le passeur décisif. La preuve que la relation technique s’améliore entre les deux hommes, comme Antoine Griezmann l’a expliqué au micro de la Movistar. Le début, enfin, de l’intégration pour le natif de Mâcon ?

« On savait qu'il s'agissait d'une équipe difficile à affronter, qui sait presser bien haut, ils sont toujours tournés vers l'avant. Donc on a essayé de garder notre calme, de sortir le ballon de manière efficace. Cela a été plus difficile que prévu, on a souffert, mais parfois c'est aussi bon de souffrir. Messi ? Cela fait sept mois que je suis arrivé ici à Barcelone, donc on a eu le temps d'assimiler les mouvements de chacun au quotidien, et je le dis toujours, mais ça ne fera qu'aller de mieux en mieux. Nous profitons du fait de pouvoir travailler tous ensemble, et je suis sûr que ça ira en s'améliorant » a indiqué Antoine Griezmann, qui sait qu’il est absolument indispensable pour lui d’entretenir de bons rapports avec Lionel Messi, que cela soit sur le terrain ou en dehors, s’il veut parfaitement s’acclimater au FC Barcelone. C’est visiblement en bonne voie, contrairement aux bruits propagés ces derniers jours. Il était temps…