Barça : Messi jaloux de Griezmann, l'Espagne accuse

Dans : Liga.

Dans son édition de la semaine, le magazine France Football souligne les mauvaises relations entre le clan Lionel Messi et Antoine Griezmann. Un article qui fait réagir de l’autre côté des Pyrénées.

Rien n’a changé pour Antoine Griezmann au FC Barcelone. Malgré ses efforts, l’attaquant français n’a toujours pas les faveurs de Lionel Messi, qui continue de le boycotter sur le terrain. C’est du moins la version de France Football, persuadé que l’Argentin choisit volontairement d’autres solutions pour priver son coéquipier de ballon. Ce mauvais traitement affecterait l’ancien joueur de l’Atlético Madrid, lequel aurait décidé de ne pas afficher ses états d’âme. Griezmann a bien l’intention de réussir au Barça, peu importe le comportement de son capitaine et de ses amis dans le vestiaire.

« Ils ne vont pas m'avoir, je ne vais pas lâcher ! Oh que oui, ils sont jaloux de moi (pour la Coupe du Monde 2018) ! Il vaut mieux en sourire », confierait l’international tricolore à ses proches selon l’hebdomadaire. Comme on pouvait s’y attendre, cette déclaration relayée a immédiatement fait réagir en Espagne, notamment chez nos confrères de Sport qui se sont renseignés sur le sujet. Et d’après le média catalan, les informations de FF sont totalement fausses. Griezmann n’a jamais tenu de tels propos auprès du média, ni avec ses proches. A noter que son épouse ne regrette pas non plus sa vie madrilène, comme la source française a pu l’écrire. Une mise au point nécessaire sachant que Messi et Griezmann ont intérêt à s'entendre en l'absence de Luis Suarez et d'Ousmane Dembélé.