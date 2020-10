Esp : Griezmann et Dembélé vendus à un prix XXL, le rêve du Barça

Dans : Liga.

La crise qui touche le FC Barcelone depuis plusieurs mois est vraiment profonde, et la défaite dans le Clasico contre le Real Madrid n’a fait qu’empirer les choses. Notamment pour Antoine Griezmann et Ousmane Dembélé.

Même si l’équipe de Ronald Koeman n’a pas démérité pour son premier Clasico de la saison, le Barça a quand même perdu 1-3 sur sa pelouse du Camp Nou contre son rival historique. Actuellement douzième de Liga, à six points du Real mais avec un match en moins, le FCB ne trouve pas les solutions pour sortir de la crise. Peut-être que le salut de l’entraîneur néerlandais passera par les jeunes, comme Fati, Pedri ou Trincao. Mais Koeman, lui, espère se séparer de plusieurs joueurs majeurs lors du prochain mercato, à commencer par Griezmann et Dembélé, tous les deux remplaçants contre Madrid samedi dernier.

« Koeman ne compte plus trop sur Antoine Griezmann et Ousmane Dembélé. Les deux Français ont flirté à plusieurs reprises avec le départ depuis qu'ils portent le maillot du Barça. Ni l'un ni l'autre ne semble s'inscrire dans le schéma proposé par le Néerlandais. Au Camp Nou, les deux joueurs ont le statut de transférable. Mais le Barça réclamera une somme importante pour eux », avoue Donbalon. Pas sûr toutefois que le Barça arrive à trouver preneur pour ses internationaux français. Déjà parce que Grizi et Dembouz n’auront peut-être pas envie de quitter leur confort blaugrana en cours de saison. Mais aussi et surtout parce que les clubs européens ne feront pas la queue pour dépenser 100 millions d’euros pour recruter des joueurs en crise de confiance. Sauf si des formations comme le Paris Saint-Germain ou Manchester United ont des besoins urgents en janvier prochain...