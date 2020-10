Dans : Liga.

Entré en toute fin de match lors du Clasico face à Madrid, Antoine Griezmann n'a pas réussi à inverser la tendance. Et l'attaquant français du FC Barcelone est encore critiqué.

Succédant à Ansu Fati à la 82e minute du match entre le FC Barcelone et le Real Madrid alors que le score était encore de 2 à 1 pour les Merengue, Antoine Griezmann espérait probablement pouvoir permettre aux siens d’arracher le point du nul. Mais le champion du monde tricolore n’a pas réellement eu l’occasion d’exister dans ce choc suivi par toute la planète football. Et ils sont désormais nombreux à constater que Ronald Koeman, malgré ses récents propos flatteurs sur Antoine Griezmann, ne fait plus de ce dernier un titulaire indiscutable. Forcément, les critiques ne fléchissent pas et notamment du côté de l’Atlético Madrid où l’on fait remarquer avec perfidie que le joueur français a tout perdu en quittant les Colchoneros pour signer au FC Barcelone lors du mercato 2019.

Formé à l’Atlético Madrid, et ancien défenseur du club espagnol avec qui il a notamment gagné deux fois la Ligue Europa, Alvaro Dominguez a sévèrement taclé Antoine Griezmann. Via Twitter, et en constatant la situation de l’attaquant lors du Clasico, sa sentence a été radicale. « Griezmann a creusé sa propre tombe en choisissant de quitter l’Atlético Madrid », a balancé Alvaro Dominguez, lequel résume l’avis de nombreux observateurs du football espagnol. Le champion du monde tricolore va devoir gérer cette situation de plus en plus inconfortable.