Esp : Griezmann a tout pour être le n°1 du Barça

Dans : Liga.

Depuis un an et demi, et sa signature au FC Barcelone, Antoine Griezmann était soumis à de vives critiques. Mais l'attaquant français prouve depuis quelques semaines, qu'il est bien un cador.

C’est peu dire qu’Antoine Griezmann a été critiqué depuis qu’il a quitté l’Atlético Madrid pour rejoindre le Barça après un feuilleton il est vrai mal maîtrisé sur le plan de la communication. Mais ce sont surtout les performances sportives du champion du monde français qui ont poussé les supporters barcelonais et la presse catalane à tirer à boulets rouge sur Antoine Griezmann. Là où certains lui conseillaient de vite quitter les Blaugrana afin de ne pas sombrer, l’attaquant tricolore a insisté et depuis le début de l’année 2021 il enchaîne les bonnes performances et les buts, ce qui a permis au Barça de repasser devant le Real Madrid au classement de Liga, et de reprendre espoir en Ligue des champions avant la double confrontation face au Paris Saint-Germain.

Pour Ronald Koeman, il est clair que le joueur français a toutes les qualités pour être au niveau attendu au FC Barcelone, et il le démontre désormais. « Antoine Griezmann est un joueur qui sait faire son autocritique et travaille beaucoup, vous ne pouvez pas demander plus à un joueur en terme d’investissement. Je me souviens du coup de téléphone que je lui ai passé lorsque j’ai signé pour le Barça. Je lui ai dit que j’avais énormément confiance en lui et je lui ai dit qu’il devait se sentir important au FC Barcelone. C’est vrai qu’au début il n’était pas aussi efficace qu’aujourd’hui, mais je n’ai jamais douté de lui », a confié, ce samedi en conférence de presse, l’entraîneur néerlandais du Barça, qui doit également se réjouir de voir que la relation entre Antoine Griezmann et Lionel Messi ne fait plus l’objet de rumeurs.