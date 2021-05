Esp : Griezmann à la table de Messi, le Barça exulte !

Dans : Liga.

Après des débuts difficiles, Antoine Griezmann et Lionel Messi semblent de plus en plus proches sur le terrain. Une complicité dont profite le Barça, toujours en course pour le titre en Liga.

Les premiers mois d'Antoine Griezmann au FC Barcelone ont été compliqués. Que cela soit sur le terrain où le Français peinait à retrouver son niveau de l'Atletico ou en dehors avec des polémiques autour des propos de son entourage sur Lionel Messi, le champion du monde n'a pas eu la meilleure des adaptations en Catalogne. Mais depuis quelques semaines, l'attaquant revient en forme et est l'un des grands artisans du retour en grâce du Barça en championnat. Totalement largués il y a encore trois mois, les Blaugranas sont aujourd'hui au coude à coude avec l'Atletico, le Real et le FC Séville dans une captivante course au titre. Lors d'un match capital face à Valence ce dimanche soir, Grizou s'est une nouvelle fois montré décisif en inscrivant le but qui donnait l'avantage à son équipe alors que le score était alors de 1-1.

Griezmann à la table de Messi

En 2018, Antoine Griezmann avait déclaré être à la même table que Lionel Messi et Cristiano Ronaldo. Des propos qui lui avaient porté préjudice, notamment sur les réseaux sociaux. Pourtant, comme l'explique le quotidien Sport, après un début de relation parfois compliqué, les deux joueurs sont aujourd'hui très proches sur le terrain. Lorsque l'ancienne star de l'Atletico a marqué face à Valence, l'Argentin lui a sauté dans les bras immédiatement, signe d'une complicité naissante. Depuis le changement tactique opéré par Ronald Koeman, l'international français s'éclate dans un 3-5-2 où il forme un duo complémentaire avec La Pulga. L'entraîneur du Barça avait même prédit l'importance de son joueur pour la course au titre. Cette saison, Antoine Griezmann a marqué à 12 reprises en Liga, et notamment des buts importants comme celui de dimanche soir ou son doublé face à Villarreal. Si le Barça venait à remporter le championnat, il le devrait évidemment en grande partie grâce à Lionel Messi, auteur d'une année 2021 stratosphérique, mais également aussi à Antoine Griezmann. Didier Deschamps, qui a toujours soutenu son joueur même dans les moments difficiles, se frotte les mains en voyant l'attaquant barcelonais revenir au premier plan à quelques mois de l'Euro.