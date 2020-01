Esp : Giroud au FC Barcelone, le mercato est caliente !

Dans : Liga.

En manque de temps de jeu à Chelsea, Olivier Giroud doit impérativement quitter les Blues cet hiver s’il souhaite avoir une chance de disputer l’Euro 2020 avec l’Equipe de France.

Durant plusieurs jours, il semblait acquis que l’international tricolore allait s’engager à l’Inter Milan, où il aurait été la doublure du duo Lukaku-Martinez. Mais à la surprise générale, c’est Fernando Llorente qui devrait s’engager avec les Nerazzurri dans le cadre d’un échange avec Matteo Politano. La piste milanaise s’est donc brutalement refermée pour Olivier Giroud, qui ne désespère toutefois pas de rebondir dans un grand club. Et l’ancien buteur de Montpellier a raison d’y croire puisque selon Sport, le FC Barcelone songe fortement à lui…

Aussi fou que cela puisse paraître, Olivier Giroud serait le plan B du FC Barcelone en attaque, en cas d’échec dans les négociations avec le FC Valence pour Rodrigo. Confronté à la blessure de Luis Suarez, lequel sera quasiment absent jusqu’à la fin de la saison, le club blaugrana a acté la décision de recruter un avant-centre cet hiver. La piste Pierre-Emerick Aubameyang a été creusée mais il semblerait que la venue de Gabonais en cours de saison soit impossible, raison pour laquelle Barcelone se concentre sur des dossiers plus abordables. Olivier Giroud, qui n’est pas estimé à plus de 5 ME par Chelsea, représenterait ainsi une opportunité de marché intéressante aux yeux des dirigeants barcelonais.