Esp : Galtier successeur de Zidane au Real Madrid ?

En négociations très avancées avec Nice, Christophe Galtier figure également sur la short-list du Real Madrid, qui cherche un successeur à Zinedine Zidane.

C’est la rumeur que personne n’avait vu venir, et elle pourrait prendre de l’ampleur dans les prochains jours. Activement lancé à la recherche d’un successeur à Zinedine Zidane, le Real Madrid pourrait remplacer le natif de Marseille par un autre. En effet, la Onda Cero affirme ce dimanche que Christophe Galtier est une des cibles du Real Madrid pour le poste d’entraîneur dans l’optique de la saison prochaine. Les dirigeants merengue avaient initialement songé à Massimiliano Allegri, mais l’entraîneur italien est finalement revenu à la Juventus Turin, après le limogeage d’Andrea Pirlo. D’autres pistes existent comme celles menant à Antonio Conte, Raul… et donc à Christophe Galtier.

De toute évidence, la nomination de Christophe Galtier au poste d’entraîneur du Real Madrid serait une surprise monumentale, d’autant que tout le monde s’attendait à ce que le natif de Marseille s’engage avec l’OGC Nice. En discussions avec Lyon, l’entraîneur champion de France avec Lille a poliment refusé la proposition de Jean-Michel Aulas pour donner sa priorité au Gym. Face à un concurrent de la taille du Real Madrid, le président azuréen Jean-Pierre Rivère ne pourra bien sûr pas lutter, et ne peut qu’attendre fébrilement la décision de Florentino Pérez. De son côté, Christophe Galtier ne manquera pas d’être flatté par cet intérêt totalement inattendu. Qu’il soit choisi ou non, l’entraîneur du LOSC appréciera d’être dans la liste élargie d’un second cador européen, après avoir été contacté par Naples. Pour rappel, le cinquième de la Série A pensait très fortement à Christophe Galtier. Mais son sulfureux et imprévisible président Aurelio De Laurentiis a finalement fait machine arrière. Souhaitant attirer un entraîneur italien, il a opté pour Luciano Spalletti.