Esp : Gabriel Jesus prochaine victime de Benzema à Madrid ?

Dans : Liga.

Par Corentin Facy

Auteur de 44 buts cette saison, Karim Benzema a affolé les compteurs au Real Madrid au point de devenir indispensable chez les Merengue.

A la moindre absence de Karim Benzema, qui n’a heureusement pas été beaucoup blessé cette saison, le Real Madrid a constamment éprouvé de grosses difficultés. Il faut dire que Carlo Ancelotti n’était pas riche dans le secteur offensif cette saison, particulièrement au poste d’avant-centre. Et pour preuve, c’est l’ancien buteur lyonnais Mariano Diaz qui était la doublure attitrée de Karim Benzema, l’international serbe Luka Jovic ne faisant pas l’affaire aux yeux de Carlo Ancelotti. Malgré la forme étincelante de Karim Benzema, il est clair que le Real Madrid devra recruter un avant-centre cet été afin de pouvoir faire souffler le probable futur Ballon d’Or la saison prochaine. A en croire les informations de la Cadena SER, Gabriel Jesus est visé pour devenir le prochain concurrent de Karim Benzema au poste d’avant-centre la saison prochaine.

Gabriel Jesus nouveau concurrent de Benzema au Real ?

Après le recrutement d’Erling Haaland, l’international brésilien n’est plus en odeur de sainteté à Manchester City, où son temps de jeu va logiquement être réduit. Auteur de 13 buts et 12 passes décisives toutes compétitions confondues sous les ordres de Pep Guardiola, Gabriel Jesus n’a pas livré une saison abominable mais le champion d’Angleterre souhaite s’en séparer afin de réduire sa masse salariale et faire de la place à Julian Alvarez dans le rôle de doublure d’Erling Haaland. Gabriel Jesus a ainsi été proposé à l’Atlético de Madrid ainsi qu’au Real Madrid. Les Colchoneros ont fait savoir qu’ils n'étaient pas intéressés mais de son côté, le club de la Maison Blanche étudie les conditions d’un transfert de Gabriel Jesus, preuve de l’intérêt de Carlo Ancelotti à l’égard du buteur de Manchester City. Reste maintenant à voir si l’ex-buteur de Palmeiras rejoindra le Real et si tel est le cas, s'il parviendra à bousculer Karim Benzema, lequel a déjà eu à l’usure des attaquants tels que Gonzalo Higuain, Emmanuel Adebayor, ou encore Raul et Alvaro Morata au Real Madrid.