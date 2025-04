Esp ‍: Enorme surprise pour l’avenir de Griezmann

Dans : Liga.

Par Corentin Facy

Sous contrat avec l’Atletico jusqu’en juin 2026, Antoine Griezmann devrait rester chez les Colchoneros avec un bonus que personne n’attendait.

Auteur de 16 buts et 7 passes décisives toutes compétitions confondues cette saison, Antoine Griezmann a prouvé à tout le monde qu’il avait encore le niveau du football européen, en dépit de ses 34 ans. Toujours indiscutable aux yeux de Diego Simeone, même si sa deuxième partie de saison est plus poussive, le natif de Mâcon était en pleine réflexion ces dernières semaines pour trancher son avenir. Un départ aux Etats-Unis ou une saison de plus à l’Atletico de Madrid, deux options étaient sur la table pour l’ex-international français (137 sélections). Mais à la surprise générale, le meneur de jeu de l’Atletico pourrait… prolonger son contrat en faveur du club madrilène.

Une prolongation jusqu'en 2027 pour Griezmann

Antoine Griezmann cierra la puerta a la MLS y decide quedarse en el Atlético.



Tras varios contactos con el club rojiblanco, el francés ha alcanzado un acuerdo para ampliar su contrato hasta 2027.https://t.co/CzKp4TJSiq — Matteo Moretto (@MatteMoretto) April 16, 2025

Et pour cause, le site Relevo nous apprend que la tendance est à présent à une prolongation jusqu’en juin 2027 pour Antoine Griezmann dans le club de son coeur en Espagne. Une très grosse surprise alors que, même si la tendance ces dernières semaines était de rester à l’Atletico, personne ne s’attendait à une prolongation au-delà de la fin de saison 2025-2026. Le média ajoute que chez les dirigeants de l’Atletico, on pensait que Griezmann demanderait à partir afin de terminer sa carrière loin de la pression et des exigences du football européen.

Le milieu offensif tricolore a finalement surpris tout le monde en témoignant un amour sans failles à l’Atletico de Madrid afin de rester au moins deux saison supplémentaires. C’est à se demander, à force, si « Grizou » jouera un jour aux Etats-Unis ou si son intention ne serait pas finalement de terminer sa carrière à l’Atletico de Madrid. Car s’il va au bout de son futur contrat en 2027, Antoine Griezmann aura 36 ans au moment de quitter les Colchoneros.