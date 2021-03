Esp : Ecarté part Koeman, Griezmann n'est pas seul

Dans : Liga.

Malgré une période difficile à Barcelone, Antoine Griezmann peut compter sur le soutien de Didier Deschamps.

Pour la première fois depuis son arrivée au Barça, Antoine Griezmann a enchaîné trois matchs consécutifs en démarrant sur le banc, avant de débuter contre Osasuna samedi soir. Les victoires contre Elche puis Séville (à deux reprises) ont probablement conforté les choix de Ronald Koeman qui avait opté pour un duo Lionel Messi - Ousmane Dembélé. Questionné à ce sujet, l'entraîneur blaugrana avait alors balayé les rumeurs évoquant une sanction contre Griezmann, préférant parler d'un choix purement tactique. Si l'international français ne fait certainement pas partie des chouchous du vestiaire catalan, il peut néanmoins compter sur le soutien inconditionnel de son sélectionneur. Au cours d'un entretien accordé à beIN SPORTS Didier Deschamps a réitéré son soutien envers Grizou et Paul Pogba, également en difficulté en club.