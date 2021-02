Esp : Antoine Griezmann sanctionné par le FC Barcelone ?

Dans : Liga.

Ronald Koeman a tué dans l'oeuf les rumeurs de « punition » infligée à Antoine Griezmann lors du match contre Séville samedi, rencontre que le champion du monde a suivi sur la touche.

En déplacement périlleux sur la pelouse du FC Séville, le Barça a livré une prestation très solide pour s'imposer (0-2) en Andalousie. Pour ce choc, Ronald Koeman avait opté pour une tactique inédite, avec le duo Lionel Messi - Ousmane Dembélé en attaque, laissant Antoine Griezmann sur le banc. Mais s'il n'a pas été titularisé, le champion du monde 2018 a même vu son entraîneur lui préférer Martin Braithwaite au moment de remplacer Ousmane Dembélé, premier buteur du match. Il n'en fallait pas plus pour affoler la presse espagnole, qui a interprété cette décision comme une punition pour l'international français. Présent en conférence de presse après le match, le principal intéressé a tenu à mettre les choses au clair.

« Ce n'est pas un message. Nous avons décidé de changer le système pour donner de la profondeur à l'équipe. Avec le 0-1, nous avions besoin de quelqu'un de plus rapide qu'Antoine. Ce n'est pas une punition pour lui, nous cherchons toujours le meilleur pour l'équipe » a expliqué le Néerlandais. C'est donc uniquement une question de profil et de vitesse si Antoine Griezmann est resté sur le banc pendant les 90 minutes. Si la situation a du être difficile à vivre pour le Français, on ne peut que donner raison à Ronald Koeman au vue du résultat. Grâce à ce succès, les Blaugranas ont repris la deuxième place du classement, en attendant le match du Real Madrid face à la Real Sociedad lundi soir. Et le PSG est prévenu, le Barça est peut-être en train de retrouver la bonne carburation à moins de deux semaines du match retour de Ligue des champions au Parc des Princes.