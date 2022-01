Esp : Depay s'amuse à affoler le mercato

Dans : Liga.

Par Corentin Facy

Après un début de saison canon, Memphis Depay a globalement déçu par la suite au FC Barcelone avec un total mitigé de 8 buts en Liga.

Homme fort de l’OL et des Pays-Bas la saison dernière, Memphis Depay était attendu au tournant à Barcelone après son échec à Manchester United il y a cinq ans. Le début de saison de l’international néerlandais a réjoui les supporters barcelonais, qui pensaient tenir un attaquant fiable et régulier avec Memphis Depay. Mais après un démarrage canon, l’ex-capitaine de l’OL a rapidement marqué les pas, au point de faire quelques passages sur le banc. Critiqué par les supporters barcelonais lors des dernières semaines, Memphis Depay a même été associé à des rumeurs de départ par la presse catalane, qui a par exemple imaginé son échange avec Alvaro Morata cet hiver.

Memphis Depay a retiré sa photo de profil sur Instagram. pic.twitter.com/9pczzMkHrw — LaligaFr (@FrLaliga) January 2, 2022

Depay, des indices étranges sur Instagram

Mais pour Memphis Depay, il n’est pas question de partir et l’ancien Lyonnais l’a bien fait comprendre après le succès de son équipe contre Majorque (1-0). « Mon objectif en 2022, c’est de gagner des titres, je suis venu pour ça. On sait que l’on doit s’améliorer, mais on travaille dur et la victoire contre Majorque est importante pour le classement et pour remettre le Barça à la place qu’il mérite » a lancé Memphis Depay, dont l’attitude parfois provocatrice, notamment sur les réseaux sociaux, a tout de même de quoi interroger. Sur son compte Instagram, l’ancien attaquant de l’Olympique Lyonnais et de Manchester United a par exemple supprimé sa photo de profil, sur laquelle on le voyait avec le maillot du FC Barcelone. Il a également supprimé sa biographie, dans laquelle il était écrit qu’il était un joueur du club catalan. Des indices contradictoires avec sa récente déclaration et qui rendent sa situation totalement illisible durant ce mercato d’hiver…