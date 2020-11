Esp : Dembélé prolongé, le Barça n'a pas le choix

Dans : Liga.

Longuement blessé la saison dernière, Ousmane Dembélé est de retour en forme avec déjà trois buts et une passe décisive en 2020-2021.

Au top de sa forme, l’attaquant du FC Barcelone peut être un atout non négligeable pour Ronald Koeman en Catalogne. Malheureusement, les supporters barcelonais ont trop rarement eu l’occasion de voir Ousmane Dembélé s’épanouir sportivement depuis sa signature en août 2017, en raison de trop nombreuses blessures. Cela étant, le Barça croit au renouveau de Dembélé, et a l’intention de lui témoigner sa confiance dans les semaines à venir. En effet, le Mundo Deportivo rapporte que Barcelone devrait prochainement se rapprocher d’Ousmane Dembélé et de son entourage afin de négocier une prolongation de contrat.

La prolongation d’Ousmane Dembélé est impérative pour le vice-champion d’Espagne en titre. Et pour cause, l’international français n’a plus qu’un an et demi de contrat. En ce sens, Barcelone s’exposerait à un transfert de Dembélé pour une somme bien moins importante que les 130 ME investis en août 2017 si l’ancien attaquant du Stade Rennais et du Borussia Dortmund ne signait pas de prolongation. Pire, un départ libre de tout contrat en juin 2022 est redouté par le FC Barcelone, qui veut s’éviter une véritable catastrophe industrielle. Reste maintenant à voir si le clan Ousmane Dembélé acceptera de prolonger, alors que le joueur a conservé une excellente cote sur le marché des transferts, en dépit de ses nombreuses blessures. Du haut de ses 23 ans, le natif de Véron a notamment été associé à la Juventus Turin, l’Inter Milan, Liverpool ou encore Manchester United lors du dernier mercato estival. Preuve que Barcelone doit très rapidement régler la question de l’avenir de Dembélé, sous peine de le voir filer chez un cador européen contre un petit chèque…