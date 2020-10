Barça : Dembélé mis en valeur...pour mieux le vendre en janvier ?

Dans : Liga.

Buteur et passeur décisif contre Ferencvaros (5-1) mardi en Ligue des Champions, Ousmane Dembélé tient peut-être une bonne base de travail pour sa saison. C’est en tout cas le souhait du FC Barcelone avant le mercato hivernal.

Alors que son compatriote Antoine Griezmann a passé toute la rencontre sur le banc des remplaçants, Ousmane Dembélé, lui, a eu droit à une demi-heure de jeu contre les Hongrois de Ferencvaros. L’occasion pour l’ailier français de s’offrir une passe décisive pour le jeune Pedri avant son but sur un service de Lionel Messi. Cette performance devrait redonner le sourire à l’ancien joueur du Stade Rennais, et peut-être enfin lancer sa saison. C’est du moins le plus grand souhait du FC Barcelone dont les plans sont basés sur son retour au premier plan. En effet, selon les informations du média espagnol Don Balon, le club catalan a toujours l’intention de pousser Dembélé vers la sortie en janvier.

Rappelons que l’international tricolore était déjà jugé indésirable cet été, lui qui serait passé proche d’un départ à Manchester United avant son refus à la dernière minute. Un coup dur pour le Barça qui espérait financer trois arrivées grâce à cette opération. C’est pourquoi le président Josep Maria Bartomeu et l’entraîneur Ronald Koeman ont pour objectif d’accorder du temps de jeu à Dembélé afin d’attirer d’éventuels admirateurs. Ainsi, son départ cet hiver pourra peut-être enfin permettre d’accueillir le défenseur central de Manchester City Eric Garcia, le milieu de Liverpool Georginio Wijnaldum et l’attaquant de l’Olympique Lyonnais Memphis Depay. Encore faudrait-il que le champion du monde évite de se blesser à nouveau.