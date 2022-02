Esp : Dembélé indispensable, coup de théâtre au Barça

Dans : Liga.

Par Corentin Facy

En fin de contrat à la fin de la saison, Ousmane Dembélé devait être mis au placard par la direction du FC Barcelone.

Joan Laporta était très remonté après Ousmane Dembélé, lequel a refusé de quitter le Barça au mercato hivernal. Le joueur, qui refuse également de prolonger en faveur du club catalan, va partir pour zéro euro à la fin de la saison. Afin de punir l’attitude de l’international français, Joan Laporta avait promis l’enfer à Ousmane Dembélé en le privant de football pendant six mois. Le but du club barcelonais était purement et simplement de mettre Dembélé au placard en ne le faisant pas jouer jusqu’à la fin de la saison. Mais à en croire les informations obtenues par le journal AS, il y a finalement de grandes chances que Dembélé soit à la disposition de Xavi dans les prochaines semaines.

Xavi veut continuer à utiliser Dembélé

Effectivement, le média espagnol affirme que l’entraîneur du FC Barcelone a convaincu Joan Laporta que dans l’intérêt de tous, le club blaugrana ne devait pas se passer d’Ousmane Dembélé pour la deuxième partie de la saison. Et pour cause, Xavi n’a jamais caché son amour pour l’ancien Rennais, qu’il considère comme un joueur rare capable de faire basculer n’importe quel match. Malgré les recrutements d’Adama Traoré en provenance de Wolverhampton et de Pierre-Emerick Aubameyang, déniché à Arsenal, le Barça pourrait donc continuer à faire jouer Ousmane Dembélé. Une décision qui, si elle se confirme, risque de bien faire rire un certain Moussa Sissoko, le très médiatisé agent d’Ousmane Dembélé. Malgré les menaces et les pressions du FC Barcelone pour le faire partir -ou pour le faire prolonger-, le représentant du champion du monde n’a jamais paniqué et n’a rien cédé aux dirigeants barcelonais. Quelques jours plus tard, il pourrait donc découvrir que Dembélé va terminer la saison comme si de rien était à Barcelone en continuant à s’entrainer et à jouer avec l’effectif professionnel du club.