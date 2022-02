Esp : Dembélé meilleur que Mbappé, le Barça change de discours

Dans : Liga.

Par Eric Bethsy

A l’occasion de la présentation d’Adama Traoré, Joan Laporta a évoqué la situation d’Ousmane Dembélé. Le Français en fin de contrat et mis à l’écart a refusé de partir cet hiver. Et pourtant, malgré sa colère, le président du FC Barcelone n’exclut pas un retour de l’ailier dans le groupe.

Jusque dans les dernières heures du mercato, le FC Barcelone a tout tenté pour pousser Ousmane Dembélé vers la sortie. Bientôt en fin de contrat, l’ailier français demande trop d’argent pour envisager une prolongation. Et son salaire empêchait les Blaugrana de poursuivre leur recrutement. Malheureusement pour Joan Laporta, l’ancien Rennais n’a rien voulu savoir. « Nous lui avons fait deux propositions, toutes les deux bonnes, a raconté le président du Barça. Nous sommes très surpris qu'il n'ait pas accepté. »

« La dernière venait d'un club anglais et il n’a pas voulu. Il a préféré rester ici six mois. Ce n'est bon ni pour lui, ni pour le club, a regretté le dirigeant, toujours aussi méfiant. (...) On pense qu'il a un accord avec un autre club. C’est ce que son agent a insinué. » Ce club mystérieux pourrait être le Paris Saint-Germain si l’on en croire les rumeurs. Autant dire que Joan Laporta vit d’autant plus mal cette situation. Et pourtant, le patron du Barça n’écarte pas totalement le retour d’Ousmane Dembélé dans le groupe de Xavi. « C'est l'entraîneur qui décide, a-t-il confié. Oui je pense qu'il travaille pour la saison actuelle mais aussi pour la suivante. Et c'est plus difficile, pour un joueur qui ne sera pas là la saison prochaine, de jouer. »

Laporta : « Le Barça a investi beaucoup d'argent à Dembélé et on avait l'espoir qu'on le verrait encore de longues années. Et il a déçu. On a compris ses blessures. On voulait comprendre ses arguments, nous avons été déçus.» — FrenchFCB (@FrenchFCB) February 2, 2022

« Nous sommes en train de reconstruire l'équipe. Il n'a pas voulu prolonger et c'est un problème qui sera, je l'espère, résolu dans notre intérêt, sans que le club soit lésé, a poursuivi Joan Laporta. Il a un contrat et s'il est disponible, l'entraîneur décidera. Mais le coach connaît les circonstances et il est également surpris que le joueur n'ait pas accepté de prolonger. Nous n'avons pas compris la position du joueur. Nous le respectons mais nous n'acceptons pas sa décision. » Cela n’a pas empêché le président d’encenser une nouvelle fois son indésirable. « Je continue à penser que Dembélé est meilleur que Mbappé. Le meilleur Dembélé, avec le talent qu'il a, fait partie des meilleurs du monde », a-t-il déclaré, en espérant encore convaincre son joueur.