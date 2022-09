Esp : Dembélé aussi fort que Neymar, Xavi se prend des claques

Dans : Liga.

Par Corentin Facy

En 2017, le FC Barcelone cédait à la folie de dépenser 125 ME pour remplacer Neymar, transféré quelques mois plus tôt au PSG.

En cinq années du côté de Barcelone, l’international français n’a pas vraiment répondu aux attentes, la faute à des blessures à répétition. Cette saison en revanche, Ousmane Dembélé est parti sur de très bonnes bases avec déjà un but et quatre passes décisives en cinq matchs toutes compétitions confondues. Double passeur décisif contre le Viktoria Plzen en Ligue des Champions mercredi soir, « Dembouz » a ravi son entraîneur Xavi. Après la victoire des Catalans au Camp Nou, l’entraîneur du Barça s’est montré très élogieux à l’égard d’Ousmane Dembélé, qu’il trouve désormais aussi fort que le Neymar de la grande époque de la « MSN » à Barcelone. Un compliment qui ne manquera pas de faire plaisir au champion du monde 2018, quand on se souvient du niveau stratosphérique de Neymar il y a cinq ans.

Xavi sous le charme de Démbélé

On démarre notre Ligue des Champions par une superbe soirée au Camp Nou. Merci pour votre soutien sans faille, culers ! #ForçaBarça 🔴🔵

Abrimos la @championsleague con una noche muy especial en el Camp Nou. Gracias por el gran apoyo al equipo, culers! pic.twitter.com/jt0li9fcdd — Ousmane Dembélé (@dembouz) September 7, 2022

« Ce n'est pas pour me jeter des fleurs, mais j'ai toujours vu en lui ses qualités de un contre un. Des qualités que j'ai rarement vues ailleurs. Il est pratiquement au niveau du meilleur Neymar, quand il était ici (à Barcelone). Il doit oser tirer davantage au but. Mais je suis heureux pour lui. Il a beaucoup souffert ces dernières années. Des joueurs comme lui, il y en a très peu » s’est réjoui Xavi, très heureux du rendement de l’international français. L’entraîneur du FC Barcelone tient cette saison une attaque de feu car en plus d’Ousmane Dembélé, un certain Robert Lewandowski brille. Le Polonais a inscrit un triplé mercredi soir contre Plzen en Ligue des Champions. « Il marque, il rend l'équipe meilleure, il nous offre énormément de solutions en attaque... Si ce n'est pas le meilleur, il sera à la lutte avec Benzema et Haaland. C'est une fierté de l'avoir avec nous. Il est heureux, il travaille bien. On savait qu'il avait une envie énorme de venir au Barça » a analysé Xavi, très heureux de l’attaque de feu dont il dispose cette saison à Barcelone et qui est pour l’instant illustré par le duo Dembélé-Lewandowski.

Xavi exagère, il est grillé

Néanmoins, la prise de parole de Xavi sur Dembélé et la comparaison avec Neymar ont eu des conséquences. Sur les réseaux sociaux, le coach barcelonais a clairement choqué en allant aussi loin dans les compliments. « Ils sont incomparables, Neymar pouvait et peut tout faire, pas Dembélé », « c’est très grave de dire ça, Neymar est 100 fois meilleur », « Dembélé, il fait trois bons matchs et c’est un Dieu », « Xavi, ne compare plus jamais Neymar à Dembélé », ont envoyé les internautes, dont certains fans du FC Barcelone qui trouvent que leur entraineur abuse un peu sur les compliments.