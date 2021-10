Esp : Défier Benzema, une partie de plaisir pour le Barça

Dans : Liga.

Par Eric Bethsy

Dans la préparation du Clasico dimanche après-midi, le FC Barcelone se méfie évidemment du Français Karim Benzema. Le défenseur central Gerard Piqué le considère comme la principale menace et se réjouit à l’idée d’affronter un joueur de ce calibre.

Inarrêtable depuis le début de la saison, Karim Benzema aborde le Clasico avec le plein de confiance. Ses 11 buts et 9 passes décisives toutes compétitions confondues en font l’un des attaquants les plus efficaces en Europe. Ce qui a forcément alerté le FC Barcelone dans la préparation du choc face au Real Madrid. En effet, Gerard Piqué reconnaît volontiers les qualités du Français qu’il sent libéré depuis le départ de Cristiano Ronaldo en 2018.

« Je pense que Cristiano lui a laissé de l'espace à occuper et il l'a parfaitement comblé, a analysé le défenseur central du Barça au micro de Movistar+. Il a maintenant la tranquillité d'esprit pour bien finir les actions. Karim est plus qu'un joueur qui marque des buts. Ces dernières années, il a réalisé des grosses saisons et nous connaissons la difficulté de jouer contre lui. Ça va être amusant et on va passer un bon moment. » Pas sûr que l’Espagnol se réjouisse autant pendant la rencontre.

« Un joueur de top niveau »

Par son intelligence de déplacement et son efficacité, l'international tricolore risque de faire souffrir le secteur défensif du Barça. Y compris le milieu Sergio Busquets qui met l’accent sur le collectif madrilène. « Benzema joue à un très haut niveau avec son club et en sélection. C'est un joueur de top niveau, a encensé le capitaine des Blaugrana. Mais le Real Madrid ne s'appuie pas seulement sur Benzema et Vinicius Junior, ils ont aussi une grande équipe. Et nous, nous avons nos armes. » A noter que Karim Benzema est encore annoncé incertain, lui qui a dû s'entraîner individuellement vendredi.