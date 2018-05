Esp : Cristiano Ronaldo se prend un tacle énorme du patron du Real Madrid

Dans : Liga, Mercato.

Transparent lors de la finale de la Ligue des champions, Cristiano Ronaldo s'est rapidement retrouvé sous le feu des projecteurs samedi soir à Kiev en évoquant au passé son parcours au Real Madrid et en affirmant qu'il ferait rapidement une annonce concernant son avenir. Forcément, la presse espagnole s'est subitement emballée, les propos de CR7 étant clairement destinés à enflammer le mercato...ou à faire augmenter son salaire avant une ultime prolongation de contrat.

Informé de la déclaration choc de Cristiano Ronaldo, Florentin Perez n'a pas baissé les yeux, bien au contraire. « Tout le monde a le droit de parler, mais le plus important, c’est le club et c’est un jour important afin de profiter de ce sacre en Ligue des Champions. Cristiano Ronaldo est sous contrat au Real Madrid, nos relations sont très bonnes. Il a gagné 5 Ligue des Champions, comme moi, et je crois qu’il est heureux, je l’ai vu heureux après ce sacre. Il a un contrat et je ne suis pas ici pour parler d’un joueur en particulier », a fermement répondu le président du Real Madrid, histoire de rappeler que CR7 est encore lié jusqu'en juin 2021 avec les Merengue ce qui laisse quand même du temps. Mais il n'est désormais plus certain que Cristiano Ronaldo l'entende de cette oreille.