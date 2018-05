Esp : Coup de tonnerre, Cristiano Ronaldo parle de Madrid au passé !

Dans : Liga, Ligue des Champions, Coupe d'Europe, Mercato.

Dans la foulée de la victoire du Real Madrid en finale de la Ligue des champions ce samedi soir contre Liverpool, un match durant lequel il n'a pas réellement brillé, Cristiano Ronaldo a fait une sortie en direct à la télévision espagnole qui provoque déjà d'énormes remous en Espagne. Et pas qu'en Espagne. En effet, CR7 a clairement laissé sous-entendre qu'il avait joué son dernier match sous les couleurs madrilènes et qu'il allait faire une annonce d'ici quelques jours.

Sur BeInSports Espagne, Cristiano Ronaldo n'a en effet pas tourné autour du pot concernant son avenir. « C’était très agréable de jouer au Real Madrid ! Dans les prochains jours je vais donner ma réponse aux fans, lesquels ont toujours été à mes côtés. Ce soir, mon avenir n'est pas important, on verra cela plus tard », a lancé la star portugaise, ce qui a évidemment mis tout le monde en alerte. Alors coup de pression mis sur les dirigeants du Real Madrid pour obtenir ce qu'il veut sur le plan salarial avant de prolonger ou véritable désir de partir lors de ce mercato, à priori on devrait rapidement le savoir. Mais forcément, cette sortie de CR7 va clairement déclencher des rumeurs.