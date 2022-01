Esp : Benzema sous-coté en France, la folle injustice

Dans : Liga.

Par Corentin Facy

Double buteur à Valence ce week-end avec le Real Madrid, Karim Benzema affole les compteurs comme jamais en Espagne.

Auteur de 303 buts sous le maillot du Real Madrid, l’avant-centre de 34 ans est définitivement entré au panthéon du club merengue. Plus performant d’une année à l’autre malgré le temps qui passe, Karim Benzema fait l’unanimité au Real Madrid, un club dont il est le leader incontesté depuis les départs de Cristiano Ronaldo puis de Sergio Ramos. Il reste néanmoins sous-estimé auprès de certains observateurs en France. C’est tout du moins ce que Marcel Desailly continue de constater en discutant avec certains de ses amis comme il l’a raconté dans une interview accordée au journal Marca. Personnellement, le champion du monde 1998 est en revanche un immense fan de Karim Benzema, dont le retour en Equipe de France lui provoque une énorme joie.

Desailly fan inconditionnel de Benzema

« C’est un joueur qui a su se challenger après que Cristiano a quitté le club et aussi quand ils étaient ensemble en étant à sa disposition. Il a prouvé jour après jour qu’il était meilleur que des joueurs comme Higuain ou Morata et il ne faut pas oublier que le Real Madrid a dû décider qui garder. Florentino Perez lui a fait confiance depuis qu’il s’est rendu pour la première fois à Lyon pour le signer et Benzema a dépassé son idole Ronaldo dans certaines statistiques. Ce qu’il réalise est incroyable mais il n’est pas considéré comme tel, c’est bizarre. Je parle avec des amis et quand on parle des meilleurs joueurs de cette génération, ceux qui seront écrits dans les livres d’histoire, quand je demande à mes amis en privé, le nom de Benzema ne revient pas automatiquement. Et ce n’est pas normal ! C’est comme ça que ça devrait être, ses statistiques sont là, il est génial dans tous les aspects, en tant qu’attaquant et en tant que deuxième attaquant » a souligné Marcel Desailly, pour qui Karim Benzema est sans conteste l’un des meilleurs avant-centres de la planète à l’heure actuelle.