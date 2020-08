Esp : Benzema remplaçant de Zidane à Madrid, il en rêve !

Dans : Liga.

Meilleur joueur du Real Madrid cette saison, Karim Benzema a encore de belles années de footballeur devant lui en dépit de ses 32 ans.

Grâce à une hygiène de vie irréprochable et une volonté toujours aussi intacte de repousser ses limites, l’ancien attaquant de l’Olympique Lyonnais continue d’épater le Real Madrid. Auteur d’une saison totalement folle (26 buts et 11 passes décisives), Karim Benzema est encore loin de raccrocher les crampons. Néanmoins, comme tout joueur ayant dépassé la barre des 30 ans, l’international français se pose un certain nombre de questions sur son après-carrière. Le natif de Lyon a déjà indiqué qu’il souhaitait continuer dans le monde du football après sa riche carrière de joueur.

Mais dans une vidéo de questions/réponses avec des personnalités sur YouTube, il a précisé sa pensée, indiquant notamment que son rêve absolu était d’entraîner le Real Madrid. « Être coach du Real Madrid, pourquoi pas ? Après, quand je dis ‘pourquoi pas’, c’est un rêve comme tout le monde en a. Mais déjà, je vais jouer au ballon et après, on verra si je peux entraîner une équipe » a indiqué Karim Benzema, par ailleurs interrogé sur son incroyable condition physique. « Je vais être sincère, ça s’appelle le travail invisible. Ce que j’ai changé, c’est beaucoup de travail musculaire, beaucoup d’abdos et de gainage. Et surtout beaucoup de sacrifices. Ça veut dire, rester après l’entraînement, bien me reposer. Et après, il y a le travail psychologique qui est important aussi. Avoir un bon mental et ne pas se mettre de stop. Je dirais que l’hygiène de vie est très importante. Ensuite, sur le terrain, j’ai acquis beaucoup d’expérience dans ce club-là ». En attendant de savoir s’il peut devenir entraîneur, on sait que Karim Benzema est déjà capable de transmettre les bons réflexes…