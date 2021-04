Esp : Benzema puissance 7, c'est fou !

Dans : Liga.

À trois jours du match contre Liverpool, Karim Benzema a confirmé son excellente forme du moment en marquant pour le septième match consécutif lors de la victoire du Real contre Eibar.

Tel un bon vin, Karim Benzema semble se bonifier avec l'âge. Déjà excellent la saison dernière et élu meilleur joueur de l'année en Liga par le journal Marca, le Français affiche un niveau encore plus impressionnant cette saison. Aligné dans un 3-5-2 aux côtés d'un Marco Asensio très inspiré contre Eibar samedi après-midi, l'ancien lyonnais a une nouvelle fois trouvé le chemin des filets d'une jolie tête piquée, portant son total à 18 buts en 25 matchs. Le numéro 9 madrilène rêve de terminer meilleur buteur de Liga, un titre qui lui échappe depuis son arrivée à Madrid en 2009. Un classement qui est actuellement dominé par Lionel Messi avec 23 buts. Mais au-delà du total, c'est la régularité actuelle de Benzema qui impressionne en Espagne. Le joueur de 33 ans a marqué pour le septième match consécutif, prouvant une nouvelle fois qu'il est bien l'arme numéro 1 du Real Madrid depuis le départ de Cristiano Ronaldo.

Liverpool est prévenu

Ce nouveau but permet à KB9 de s'installer seul à la troisième place du classement des meilleurs buteurs de l'histoire du Real Madrid en Liga devant Santillana, avec 186 buts inscrits. L'esprit du Français est désormais tourné vers la Ligue des Champions et le quart de finale face à Liverpool. S'il affiche de très belles statistiques en championnat, Karim Benzema n'est pas en reste en C1 avec cinq réalisations en six apparitions cette saison, avec notamment un but lors du dernier match contre l'Atalanta. Les supporters des Reds n'ont sûrement pas oublié que lors du dernier duel entre les deux équipes, lors de la finale de la Ligue des Champions 2018, Karim Benzema avait ouvert le score, profitant d'une erreur de Loris Karius.