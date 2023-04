Esp : Benzema n’est pas dans la liste, le Real surprend

Dans : Liga.

Par Corentin Facy

Largué en Liga, le Real Madrid est toujours en course pour un doublé cette saison avec une finale de coupe de Roi et une demi-finale de Ligue des Champions à disputer. Une fin de saison haletante avant un mercato encore indécis pour Florentino Pérez.

Chaque année, il est question au Real Madrid de renouveler un effectif vieillissant et qui a déjà tout gagné. Cela a déjà été fait en partie avec les arrivées lors des deux dernières années de Camavinga, Alaba, Rüdiger ou encore Tchouaméni. Constatant les bons résultats en Ligue des Champions, Florentino Pérez pourrait continuer dans cette voie. A en croire les informations du site Defensa Central, le président du Real Madrid a d’ailleurs jugé comme « intransférables » sept joueurs du Real Madrid.

Et il s’agit de la nouvelle génération des galactiques puisque les joueurs que le club madrilène souhaite absolument conserver et cela peu importe les offres à venir sont Courtois, Militao, Camavinga, Valverde, Tchouaméni, Vinicius et Rodrygo. Les jeunes stars du Real Madrid sont choyées et il n’est pas question pour le club de la Casa Blanca de s’en séparer. Au contraire, les tauliers historiques du club sont sur la sellette. Plusieurs noms sont avancés : Kroos, Modric, Nacho, Carvajal… et Benzema.

Benzema, un départ de plus en plus probable ?

Pour ces joueurs, un départ n’est pas forcément à l’ordre du jour. Mais le média précise bien qu’ils ne sont pas intransférables et que si une belle offre arrive, alors le Real Madrid sera à l’écoute, notamment car il s’agit de joueurs à gros salaire. Autrement dit, un joueur du calibre de Karim Benzema n’est plus indiscutable aux yeux de l’état-major du Real Madrid, qui pense déjà à la future star à recruter en attaque, que ce soit Erling Haaland (Manchester City) ou Kylian Mbappé (PSG). Cela étant, une prolongation d’un an avant un départ en 2024 reste le scénario le plus probable pour le dernier Ballon d’Or, qui s'apprête, comme Kroos et Modric, à continuer encore une saison dans la capitale espagnole.