Esp : Benzema et le mercato, Zidane a pris sa décision

Dans : Liga, Mercato.

Auteur du but de l'égalisation du Real Madrid lundi soir en Liga face à Leganes, Karim Benzema a une nouvelle fois répondu sur le terrain à ceux qui estiment que les Merengue doivent recruteur un nouveau buteur histoire d'essayer de faire oublier le départ de Cristiano Ronaldo lors du mercato 2018. Après cette rencontre de championnat, et interrogé sur les rumeurs qui circulent pour débarquer à Madrid cet été, Zinedine Zidane a tenu à louer les mérites de Karim Benzema, rappelant que l'attaquant français avait toutes les qualités qu'il fallait pour faire briller le club et qu'il était imperméable aux bruits de couloir.

Et Zizou de dire tout le bien qu'il pensait de KB9. « Karim fait une très bonne saison. Ça se voit au niveau de ses statistiques. C’est un joueur fantastique. Ce qui a changé, c’est qu’il met beaucoup plus de buts. Il est habitué aux rumeurs. Cela ne l’affecte en rien. Il a démontré sa personnalité depuis de nombreuses années et nous sommes heureux avec lui », a prévenu, Zinedine Zidane, qui n'envisage donc pas le départ de Karim Benzema lors du prochain mercato, et semble prêt à le laisser en numéro 1 dans le très difficile rôle de buteur du Real Madrid.