Esp : Bartomeu l’avoue, Messi a créé la panique au Barça

Dans : Liga.

Toujours ravi des performances de Lionel Messi, le FC Barcelone sait qu’il faudra un jour se débrouiller sans son capitaine. Un avenir qui inquiète le président Josep Maria Bartomeu.

Quelques secondes après avoir remporté son sixième Ballon d’Or, Lionel Messi a envoyé un message au FC Barcelone. A 32 ans, l’Argentin sent que sa fin de carrière approche et commence à envisager la retraire d’ici quelques années. De quoi agiter la presse espagnole alors que de son côté, Josep Maria Bartomeu refuse d’en entendre parler. En effet, le président du Barça prépare plutôt la prolongation de son attaquant sous contrat jusqu’en 2021.

« J'aimerais lui faire signer un nouveau contrat, a confirmé le dirigeant sur Catalunya Radio. Il a encore du temps devant lui et il ne voit aucun inconvénient à continuer au Barça. Je n'ai aucun doute sur le fait qu'il jouera ici jusqu'à sa retraite, c'est son engagement. Il a dit qu'on en parlerait au fil des saisons. Il l'a dit lui-même, il arrêtera quand il le voudra. (...) Il a le droit de décider quand il veut arrêter. C'est son club, celui de sa vie. » Serein en apparence, Bartomeu a beaucoup plus de mal à cacher son inquiétude lorsqu'il évoque l’après-Messi.

« Le jeu sera différent »

« J'espère qu'il arrêtera le plus tard possible, a-t-il réagi. Le club et la direction sportive pensent toujours plus loin. Des talents arrivent de la Masia comme Ansu Fati ou Aleña, ou d'outres comme Frenkie de Jong, Ter Stegen ou Dembélé. Sans Leo, le jeu sera sans doute différent. En ce moment, nous sommes dans une situation complexe avec une génération de joueurs de 30 ans et une autre de jeunes joueurs. Il faut faire le lien, trouver l'équilibre pour continuer à gagner des titres. » Comme le Barça, les amateurs de foot espèrent encore voir « La Pulga » sur les terrains pour plusieurs saisons.