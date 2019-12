Esp : Le Barça éteint l’incendie après l’annonce inquiétante de Messi

Dans : Liga.

Vainqueur de son sixième Ballon d’Or, Lionel Messi a largement de quoi savourer. D’autant qu’il pourrait bien s’agir de son dernier titre individuel.

Venu en famille à la cérémonie à Paris lundi soir, Lionel Messi a eu du mal à cacher son émotion pendant son discours. L’attaquant du FC Barcelone, pourtant habitué à gagner des trophées collectifs et individuels, semblait un peu plus touché par ce Ballon d’Or 2019. Il faut dire que cette récompense fait de lui le numéro 1 au palmarès de cette prestigieuse distinction. De plus, l’Argentin de 32 ans sait que sa fin de carrière n’est plus très loin.

« Je suis conscient de mon âge et ces moments sont bien plus agréables, car la retraite approche et il est difficile de les répéter, a reconnu Messi. J'espère, si Dieu le veut, que je pourrai jouer encore de nombreuses années. J'ai déjà 32 ans, je suis sur le point d'atteindre les 33 ans et, comme je l'ai dit il y a longtemps, tout dépend de ce que je ressens physiquement. Aujourd'hui, je me sens mieux que jamais sur le plan personnel et si tout va bien, je peux étendre ma carrière encore davantage. »

Le Barça rassurant

Autant dire que ses mots ont agité la presse espagnole, qui se demande si le Blaugrana a déjà pris une décision importante concernant son avenir. En revanche, le Barça, lui, ne s’inquiète pas et tient à rassurer ses supporters. « Soyez tranquilles, Messi est encore là pour un moment, a réagi le président Josep Maria Bartomeu. Sa déclaration ne m'a provoqué aucune frayeur parce que j'ai beaucoup parlé avec lui et je sais qu'il lui reste beaucoup de matchs à disputer. » En effet, Barcelone prépare une prolongation pour son capitaine.