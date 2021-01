Esp : Barcelone à une idée dingue pour garder Lionel Messi !

Dans : Liga.

Lionel Messi n'ayant toujours pas prolongé son contrat avec le FC Barcelone, le club catalan a une idée assez incroyable pour le faire changer d'avis.

Les semaines passent, les élections à la présidence du Barça approchent, mais pour l’instant si Lionel Messi fait durer le suspense sur son avenir à Barcelone, rien n’indique que le sextuple Ballon d’Or va prolonger son contrat en Catalogne. Dans moins de six mois, la star argentine sera libre et l’angoisse grimpe au fil des jours. Ne sachant plus trop quoi faire afin de convaincre Lionel Messi de rester un peu plus longtemps, Xavi Vilajoana, un des candidats à la présidence du Barça, veut ressusciter un projet que Joan Laporta, candidat lui aussi, avait tenté en vain de mettre en place en 2008, à savoir acheter un club de Major League Soccer. L’idée est d’avoir une franchise qui pourrait accueillir Lionel Messi une fois qu’il aura décidé de quitter le FC Barcelone, le joueur n’ayant pas masqué son désir d’évoluer tôt ou tard aux Etats-Unis.

Selon le Mundo Deportivo, cette idée d’acheter un club en MLS afin de motiver Lionel Messi à prolonger au FC Barcelone se heurte quand même à la réalité. En effet, la ligue nord américaine n’est pas décidée à accumuler les franchises et en 2023 tout pourrait être bloqué. La seule possibilité actuelle est le Charlotte FC, qui est à vendre pour 325 millions de dollars. Mais pour essayer de tout tenter, le Barça veut même essayer de reconstituer le duo Messi-Suarez dans cette future franchise, de quoi motiver encore plus le joueur argentin qui a été écoeuré de la manière don son coéquipier et ami a été poussé vers la sortie par Josep Maria Bartomeu et Barcelone. Même si tout cela semble complexe, à l'impossible nul n'est tenu surtout quand c'est pour Lionel Messi.