Esp : Barça ou PSG, le mercato de Messi est vite vu

Dans : Liga.

En fin de contrat dans un an à Barcelone, Lionel Messi est dans le flou le plus complet au sujet de son avenir à court terme.

Lassé par la gestion très critiquée de l’actuel président Josep Maria Bartomeu, le n°10 de Barcelone ne semble plus fermé à l’idée de quitter son club formateur. Mais alors qu’il bénéficie du plus gros salaire de l’histoire, il ne sera pas simple pour Lionel Messi de trouver un club capable d’assumer ses émoluments colossaux. Ce mercredi, le quotidien El Pais fait le point sur les possibles points de chute de Lionel Messi en cas de départ cet été. Et clairement, les clubs susceptibles d’accueillir le natif de Rosario ne sont pas nombreux.

En Premier League, seul Manchester City a les moyens financiers et sportif d’attirer Lionel Messi, mais le journal espagnol estime qu’il est peu probable que Pep Guardiola, en pur catalan qu’il est, incite le n°10 du Barça à quitter le bercail. Tottenham, Arsenal, Manchester United ou Chelsea n’ont pas les moyens de recruter le joueur ou d’assouvir la soif de titre de ce dernier. La piste de la Juventus Turin est évidemment à écarter, la Vieille Dame ayant déjà Cristiano Ronaldo au sein de son effectif tandis que le Bayern Munich ne fait pas du recrutement de stars à plus de 30 ans une stratégie viable. Autrement dit, Lionel Messi pourrait bien avoir le choix entre le FC Barcelone… et le Paris Saint-Germain. Car selon El Pais, le club de la capitale est finalement l’unique choix possible en Europe pour la star de 33 ans en cas de départ du Camp Nou. Une éventuelle arrivée de Lionel Messi dans la capitale française est toutefois conditionnée à un départ de Neymar ou de Kylian Mbappé, ce qui n’est clairement pas la tendance pour l’été 2020...