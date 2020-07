Esp : Bale se dit prêt à sacrifier l’Euro pour se venger du Real

Dans : Liga.

Indésirable au Real Madrid, Gareth Bale refuse de se laisser pousser vers la sortie. L’attaquant gallois compte bien rester la saison prochaine, quitte à perdre sa place en sélection.

En attendant le feuilleton Kylian Mbappé l’année prochaine, la vraie saga de l’été au Real Madrid devrait concerner Gareth Bale. Et pour cause, la Maison Blanche, fortement touchée par la crise sanitaire, aimerait vendre pour 200 M€ afin de compenser les pertes. Autant dire que le départ de son cher indésirable serait une excellente nouvelle. Seulement voilà, l’attaquant de 31 ans continue de s’accrocher à son contrat jusqu’en 2022. L’ancien joueur de Tottenham n’a toujours pas les faveurs du coach Zinédine Zidane, qui ne l’a pas utilisé lors des sept dernières rencontres de Liga.

Pourtant, le Daily Mirror nous apprend que le Gallois a informé ses coéquipiers en sélection et son sélectionneur Ryan Giggs qu’il ne quitterait pas le Real cet été. Et ce même si un manque de temps de jeu pourrait lui coûter en cher avant l’Euro en 2021. Mais pourquoi cette obstination ? Tout simplement parce que Bale refuse de perdre les plus de 65 M€ de salaire qu’il lui reste à toucher d’ici la fin de son bail madrilène. De plus, ses dirigeants l’avaient retenu à la dernière minute l’été dernier, lorsqu’il était sur le point de rejoindre la Chine, avec un contrat lui assurant des revenus à 1 M€ par semaine pendant trois ans. C’est donc un Bale rancunier qui devrait continuer à provoquer Zidane et ses supérieurs tout au long du prochain exercice…