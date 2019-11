Esp : Bale quitte l’enfer du Real, sa maladresse va lui coûter cher

Dans : Liga.

Toujours en difficulté au Real Madrid, Gareth Bale est ravi de retrouver la sélection galloise. Mais ça, il fallait peut-être évider de le dire…

Pourquoi Gareth Bale était-il absent lors du déplacement à Eibar (0-4) samedi dernier ? Interrogé avant la rencontre, l’entraîneur du Real Madrid Zinédine Zidane avait confié que son attaquant n’était pas blessé ni suspendu, mais qu’il n’était pas disponible… De quoi susciter quelques doutes sur l’implication du Gallois, dont la relation avec le technicien n’est pas idéale. Et la situation ne risque pas de s’améliorer après la récente sortie du joueur. Avant d’affronter l’Azerbaïdjan en éliminatoires de l’Euro 2020, Bale a reconnu qu’il se sentait beaucoup mieux en sélection.

« C'est sûr que je ressens plus d'émotions quand je joue avec le Pays de Galles que lorsque je joue pour le Real Madrid, a lâché l’ancien joueur de Tottenham. En sélection, je connais la plupart de mes coéquipiers depuis qu'on a 17 ans. C'est comme jouer avec tes amis un dimanche au parc. C'est normal. Ici, je parle ma langue et je me sens l'aise. Mais ça ne change pas ce que je fais sur le terrain. Je me donne toujours à 100% où que je sois, c'est ce que j'essaye toujours de faire. S'il y avait eu un match avec le Real Madrid cette semaine, j'aurais été prêt à m'entraîner pour jouer. Peut-être que ça ne leur plaît pas, mais c'est seulement une coïncidence s'il y a un match avec la sélection cette semaine. » Entre sa mystérieuse absence et cette déclaration, la presse espagnole ne le ratera pas…