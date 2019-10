Mercato: Zidane contre son vestiaire, le Français perd une bataille

Dans : Liga.

Mis sous pression par ses dirigeants et par la presse locale, Zinédine Zidane peut compter sur le soutien de son vestiaire.

Au sein de son groupe, l’entraîneur du Real Madrid fait l’unanimité. A tel point que le capitaine Sergio Ramos s’est dit prêt à le soutenir « jusqu’à la mort ». Il n’empêche que les joueurs n’ont pas toujours le même avis que le Français. Sur le cas Gareth Bale par exemple, le technicien risque de se sentir seul, lui qui rêve de pousser son attaquant vers la sortie depuis son premier passage sur le banc.

Mais selon les informations de Marca, le vestiaire du Real n’est pas du tout favorable au départ du Gallois. En effet, l’ancien joueur de Tottenham est loin d’être le joueur le plus apprécié dans l’effectif. Il faut dire que ses difficultés avec la langue espagnole limitent ses échanges avec ses partenaires. Pourtant, les Merengue sont conscients que Bale, en forme et non blessé, fait partie des tout meilleurs joueurs au monde. D’où le soutien affiché par Modric.

Bale conservé ?

« Gareth et moi, on se ressemble beaucoup. On est timides et parfois, on ne parle pas beaucoup, a défendu le milieu croate interrogé par Club de Deportista. Gareth parle et comprend l'espagnol, il y a une bonne ambiance et il s'entend bien avec ses coéquipiers. Il est heureux d'être au Real, le meilleur club au monde. Chacun profite à sa façon, il faut respecter sa manière d'être. » Du coup, le club madrilène n’aurait pas l’intention de vendre Bale cet hiver.