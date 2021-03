Esp : Bale prévient Zidane, il va revenir au Real

Dans : Liga.

Prêté à Tottenham cette saison, Gareth Bale a bien l’intention de revenir au Real Madrid cet été.

Indésirable aux yeux de Zinedine Zidane au Real Madrid, Gareth Bale est parvenu à se relancer à Tottenham en grappillant de plus en plus de temps de jeu au fil de la saison. Auteur de 10 buts en 25 apparitions, l’international gallois a retrouvé du rythme, ce qui était indispensable avant l’Euro. S’il est très reconnaissant envers Tottenham, Gareth Bale n’a pas l’intention de rester à Londres. En effet, l’attaquant prêté par le Real Madrid a indiqué en conférence de presse avant le match contre la Belgique qu’il reviendrait dans la capitale espagnole.

« Je pense que la principale raison pour laquelle je suis venu aux Spurs cette année était avant tout de jouer au football. Je voulais être en forme pour l'Euro. Le plan initial était de faire seulement une saison chez les Spurs, puis après l'Euro, il me restera encore un an à Madrid. Mon plan est d'y retourner. C'est tout ce que j'ai prévu pour être honnête » a avoué Gareth Bale, pour qui il ne fait aucun doute qu’il jouera au Real Madrid la saison prochaine. Une déclaration qui ne devrait pas forcément ravir Zinedine Zidane, loin d’être un grand fan de Gareth Bale et de son manque d’investissement.