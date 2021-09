Esp : A peine arrivé, Agüero dézingue le Barça !

Dans : Liga.

Par Corentin Facy

Après dix ans à Manchester City, Sergio Agüero a rejoint le FC Barcelone en tant que joueur libre lors du mercato estival.

Blessé pour plusieurs semaines, le « Kun » devra attendre avant de faire ses débuts officiels en Liga. Et il devra cravacher pour se faire une place dans le onze de départ de Ronald Koeman, qui peut compter sur un Memphis Depay en feu en ce début de saison. De plus, Sergio Agüero n’a pas vraiment les supporters dans la poche puisqu’à peine arrivé, il a durement critiqué le club barcelonais. Dans un live sur le compte Twitch d’Ibai Llanos, l’international argentin s’est notamment insurgé de voir que les joueurs et le staff du FC Barcelone arrivaient au centre d’entraînement du club blaugrana seulement quelques minutes à l’avance.

La terrible comparaison avec Manchester City

Cela tranche avec Manchester City, où Pep Guardiola et les joueurs arrivaient au moins 1h30 avant le début de l’entraînement pour se préparer, faire de la musculation ou d’éventuels soins. Un changement radical dont Sergio Agüero ne revient pas. « A Manchester City, nous arrivions une heure et demie avant l'entraînement et ici une demi-heure avant l'entraînement » explique d’abord Sergio Agüero avant de raconter la première fois qu’il s’est rendu à l’entraînement du FC Barcelone. « Je me suis dit, je vais être au moins une heure avant pour, je ne sais pas, voir si je dois être en salle de sport ou faire des choses, que sais-je, mais il n'y avait personne, tout était éteint » a lancé Sergio Agüero, médusé devant les habitudes d’entraînement au FC Barcelone. Un discours qui ne manquera pas de surprendre quand on connaît l’exigence de Ronald Koeman avec ses joueurs. Et qui explique peut-être en partie les difficultés du Barça à exister, tout du moins en Ligue des Champions, depuis quelques années…